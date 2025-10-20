1 órája
Orbán Viktor: alapvető egzisztenciális érdekünk, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon
A budapesti békecsúccsal kapcsolatosan tett közzé bejegyzést közösségi oldalán a kormányfő. „Ha sikerrel jár a budapesti békecsúcs, a magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér? A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő emlékeztetett: „Az orosz–ukrán háború első három évében
Magyarország 9100 milliárd forintot bukott.
Ez családonként több mint kétmillió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata és drágább lett az ország finanszírozása.”
Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez
– fogalmazott a miniszterelnök.
„Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz”
– tette hozzá.
Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!
– hangsúlyozta Orbán Viktor.