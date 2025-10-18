október 18., szombat

Kölcsönös tisztelet

49 perce

Orbán Viktor elárulta, miért éppen Budapest a békecsúcs helyszíne

Orbán Viktor újabb részleteket osztott meg a budapesti békecsúcsról. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország évek óta következetesen és kitartóan áll ki a béke mellett. Mint írta: „Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.”

MW
Orbán Viktor elárulta, miért éppen Budapest a békecsúcs helyszíne

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Miért éppen Budapest?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor a közösségi oldalán, utalva arra, hogy világszerte sokan találgatják, miért Magyarország ad otthont az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A miniszterelnök szerint a válasz egyszerű: Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útján jár. 

A magyar miniszterelnök hozzátette:

Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben.

Orbán Viktor kiemelte: „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit bármiről, ha nem állunk szóba vele.” 

És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja

– húzta alá a kormányfő.

 

