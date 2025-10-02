Orbán Viktor: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet (videó)

Csütörtökön tartották Koppenhágában az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A tanácskozás után a kormányfő újságíróknak nyilatkozva elmondta: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Nem akarunk háborúba menni, nem akarunk katonákat küldeni, nem akarunk fegyvert küldeni, és nem akarunk pénzt küldeni. Helyette meg akarunk állapodni az oroszokkal. Nem csak Ukrajnáról, hanem egy átfogó, európai biztonsági építményről. Mi ebben vagyunk érdekeltek. És itt vannak, akik háborút akarnak nyerni. De hát, ez nem a mi jövőnk, ez nem a mi utunk.

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy nincs megoldása a háborúnak a frontvonalon, a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene.