2 órája
Orbán Viktor: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet (videó)
Az európai háborús terv lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Ezzel szemben a magyar terv egy diplomáciai terv, amely szerint a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene a miniszterelnök szerint.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
Csütörtökön tartották Koppenhágában az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A tanácskozás után a kormányfő újságíróknak nyilatkozva elmondta: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet. A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Nem akarunk háborúba menni, nem akarunk katonákat küldeni, nem akarunk fegyvert küldeni, és nem akarunk pénzt küldeni. Helyette meg akarunk állapodni az oroszokkal. Nem csak Ukrajnáról, hanem egy átfogó, európai biztonsági építményről. Mi ebben vagyunk érdekeltek. És itt vannak, akik háborút akarnak nyerni. De hát, ez nem a mi jövőnk, ez nem a mi utunk.
Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy nincs megoldása a háborúnak a frontvonalon, a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene.
Két lehetőségünk van: vagy az amerikaiak kisöccseként követjük a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyalunk, mint Európai Unió az oroszokkal. Mi a másodikat javasoljuk. Ne araszoljunk az amerikaiak után. Támogassuk őket persze, de nekünk legyen saját agendánk, amikor mi tárgyalunk az oroszokkal. Ez ma egy kisebbségi álláspont, amit én képviselek. Most itt tartunk.