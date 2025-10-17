október 17., péntek

Hedvig névnap

14°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

Orbán Viktor: a baloldal mindig adót emel (videó)

Címkék#adócsökkentés#baloldal#miniszterelnök

A jobboldalon Európa legnagyobb adócsökkentési programja fut, az ellenzék pénzt venne el – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában.

MW
Orbán Viktor: a baloldal mindig adót emel (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. május 2-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

Ez klasszikus bal–jobb vita: a baloldal 2010 előtt csődbe vitte az országot, és akkor a jobboldal indított egy új programot – fogalmazott Orbán Viktor az adózásról szóló vita kapcsán a Kossuth rádió műsorában. A miniszterelnök megjegyezte, azóta intellektuális kihívás nélkül csinálták végig ezt a 15 évet, ez a típusú vita azóta nem jelent meg.

A nyugdíjrendszer működik, hiba lenne hozzányúlni

„Most viszont a magyar gazdaság jövőjéről újra van vita. A Tisza háta mögött ott a baloldal, a baloldali gazdaságpolitika lényege pedig az adóemelés. A jobboldali felfogás ezzel szemben az, hogy pénzt akar hagyni az embereknél és a vállalkozásoknál” – húzta alá, majd emlékeztetett: 

amíg a jobboldalon most fut Európa legnagyobb adócsökkentési programja, a baloldaliak most épp a nyugdíjakat akarják megadóztatni, de emelnék a vállalkozási adót és a jövedelemadót is.

„Az összes nyugdíjat adóztatni akaró szakember előbújt a Tisza és a DK körül, ők mindig is ezt akarták, a Bokros-csomaghoz érkeztünk vissza. A magyar nyugdíjrendszer két pilléren áll: mennyi időt töltött valaki munkában és mennyi járulékot fizetett, ez adja ki, mennyi nyugdíjat kap. Ehhez hozzányúlni rendkívül kockázatos, mert az egyik csoport azt érzi, hogy ez így igazságos, a másik csoport viszont igazságtalannak érzi. Én ezt a szolgálatom elején megtettem, és az egyik legsikertelenebb programom volt” – árulta el a kormányfő, aki arra is kitért, mikor van csak értelme a nyugdíjrendszerhez hozzányúlni.

„Most nem szabad hozzányúlni, majd ha majd több gyerek születik, jobban fenn lehet tartani ezt a rendszert, de most nem szükséges, működőképes, tudja garantálni a kormány és a gazdaság is, ezt én magam is garantálom. Megígértem, hogy nem fog a nyugdíjak értéke csökkenni. A nyugdíjrendszerbe ne engedjük, hogy matematikusok, elméleti közgazdászok és baloldali emberek szóljanak bele. Lássunk bele generációkat, lássuk benne azokat, akik egész életükben a hátukon vitték az országot, ők tisztes öregkorban tölthessék el az utolsó évtizedeiket” – fejtette ki a miniszterelnök.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu