Menczer Tamás: a Békemenettel megnyertük az őszt (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok órája műsor vendége volt hétfőn. Megnyertük a nyarat és most a Békemenettel megnyertük az őszt – jelentette ki Menczer Tamás.
Menczer Tamás azzal kezdte, minden várakozást felülmúlt a Békemenet, kétszer annyian voltak az utcán, és kétszer annyian nézték Orbán Viktor beszédét, mint ahányan Tisza háborús menetén részt vettek, és Magyar Pétert hallgatták, tehát ez egy óriási győzelem volt – írta a Harcosok órája műsor szemléjében a Magyar Nemzet.
– fogalmazott a politikus.
Mint mondta, rengetegen voltak, de ami a legbeszédesebb, az egy tiszás videó, amelyben egy Magyar Péter-szimpatizáns távolról nézte a Békemenetet, és megdöbbenve ismerte be, hogy elképesztően sokan voltak.
A Digitális Polgári Körök országjárása kapcsán Menczer Tamás azt mondta, a tiszások most ezzel kapcsolatban is rögtön hazudozni keztek, de ez a vezetőjük lényege.
Lekvárban van Magyar Péter, ilyenkor pedig cirkusz és balhé kell, ezt csinálta Kötcsén is, és a gyermeki, kisfiús vágy, hogy vele is foglalkozzon Orbán Viktor. Az a rossz hír van számára, hogy a miniszterelnök a Tisza elnökének gazdáival foglalkozik. A bolondokkal nekem kell
– fogalmazott.
A Tisza háborús menetéről úgy vélekedett, egy tiszás férfival készített beszélgetésből egyértelműen kiderült, őt nem érdekli, ha háború lesz, ha megemelik az adót, elveszik a családtámogatásokat, neki az a fontos, hogy bukjon Orbán Viktor. Pusztán a gyűlölet alapján azt akarják, pusztuljon az ország.
Szó volt arról, hogy a Tisza rendezvényén magyar zászlót osztogattak, amit a rendezvény végén vissza kellett adni. De, mint mondta, a baliberális sajtóban azt is írták, Magyar Péter lett a „legnagyobb fényforrás”, ami Menczer szerint azt mutatja, szolgává lettek a baloldali újságírók.
Egy olyan embert szolgálnak, aki köcsögözi őket, Dunába lökné őket, és ezek az újságírók azonnal bűnbakká fogják tenni a Tisza elnökét, és csak arra fognak emlékezni, hogy beszélt róluk
– fogalmazott.
Kiszelly: Orbán Viktor vezeti a kampányt, Magyar Péter csak kullog utána
A levegőből, egy repülőgépről készített fényképről, melyen a Tisza Hősök terén tartott rendezvénye volt látható, mára kiderült, hogy nem lehet valós, ráadásul a 24.hu is arról írt, hogy szellős volt a tömeg, lyukak voltak, unalmas volt a beszéd, vontatott, az emberek pedig inkább hazamentek – derült ki Menczer Tamás szavaiból.
Menczer Tamás: a békemenetnek még soha nem volt ekkora tétje (videó)
A sorkatonai kötelezettségről beszélve Menczer Tamás idézte Ruszin-Szendi Romuluszt, aki közölte: „ha baj van, berántunk mindenkit.”
Weber és Von der Leyen elmondta, ez a mi háborúnk, benne vagyunk ebben a háborúban, és erre mondta a volt tábornok, amit mondott, ráadásul Ukrajna ki fog fogyni az emberekből. És majd Brüsszelben mondják meg, mikor van baj, mikor kell berántani az embereket. Mindenki fontolja meg jól, akar-e a kék-sárgáért háborúba menni, vagy az unokáját, gyermekét háborúba küldeni
– fogalmazott a kommunikációs igazgató.
A tervezett Trump–Putyin találkozóról, a Békecsúcsról azt mondta, a balliberális oldal annak szurkol, hogy ne legyen békecsúcs, folytatódjon a háború. A helyzet azonban az, hogy
lesz Békecsúcs, csak az időpont kérdéses még.
A felek tárgyalnak egymással, dolgozik a diplomácia, elhalasztani pedig nem lehet azt, aminek még időpontja sincs. Reméljük, ha sor kerül rá, sikeres is lesz.
