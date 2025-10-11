Megvédték Ursulát, a Capo di tutti capit Brüsszelben (videó)

Kéz kezet mos, a Capo di tutti capi megőrizhette székét – kommentálta az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazását Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Tudjuk, hogy Ursula von der Leyen mögött kik állnak: a nagyon balra tolódott valamikor keresztény és demokrata értékeket valló Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok. Ursula von der Leyen az ő fogott emberük, és addig meg akarják tartani, amíg bármilyen szempontból is hasznos a számukra – fejtette ki a geopolitikai elemző.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: Nicolas Tucat / Forrás: AFP

Az olasz antifa terrorista, Ilaria Salis megvédésével kapcsolatban Apáti Bence, az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás” kampányának véleményvezére, a Partizán influenszere hangsúlyozta: ha az olasz képviselő elvesztette volna a mentelmi jogát, az nem azt jelentette volna, hogy megy a börtönbe, hanem hogy le lehet folytatni az eljárást. „Nem az van, hogy innentől kezdve Salis visszamegy a mucsai magyarokhoz, és innentől kezdve csak napi egyszer kap ételt, ágyi poloskákkal kínozzák és nincsen jakuzzi a cellájában, nincs napi négyszer masszázs meg nem Michelin csillagos ételeket adnak neki, hanem le lehetett volna bonyolítani vele szemben a büntetőeljárást” – érvelt Apáti Bence.

Onnan ismerhető fel az az európai politikus, aki nem zsarolható, nem fogott ember, hogy a rendszer minden erővel támadja – mutatott rá Koskovics Zoltán. Ilyen Orbán Viktor és ilyen volt Nigel Farage, amikor még a britek uniós tagok voltak. Magyar Péteren pedig nem egy póráz van, hanem több, és nem mindet Brüsszelből fogják. Látjuk a Tisza Pártban az ukrán szerepvállalást, és hogy nem hajlandó eltávolítani a pártból azokat, akiket az ukrán titkosszolgálattal kapcsolatba hoztak, ezért én elképzelhetőnek tartom, hogy Ukrajnából is van minimum egy póráz Magyar Péter nyakán. És ez veszélyesebb, mint a brüsszeli! – hívta fel rá a figyelmet a geopolitikai elemző.

Kell, hogy emlékeztessük az embereket a migráció veszélyeire, nekünk még ezzel van munkánk – mondta az Alapjogokért Központ „Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk” kampányának véleményvezére. Emlékeztetni az