Nemzeti konzultáció

1 órája

Már több mint kétmillió címre megérkeztek a kérdőívek

Címkék#Koncz Zsófia#háború#nemzeti konzultáció

Azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a nemzeti konzultációban, mert a kormánynak nemcsak itthon kell megvédeni a családpolitikai intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is – közölte Koncz Zsófia.

MW
Nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

A kormány már több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet visszaküldeni – mondta a családokért felelős államtitkár a közszolgálati televízióban. Koncz Zsófia hangsúlyozta: a kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssorban, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeniük a családi adókedvezményt, az szja-mentességeket, a rezsicsökkentést vagy a Nők 40 programot, hanem az Európai Unióban (EU) is. Emiatt kell a közteherviselésről egy átfogó konzultáció, és ha jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket – tette hozzá.

Megjegyezte, a nemzeti konzultációnak mind az öt kérdése valamilyen módon érinti a családokat, és azért kell a témáról beszélni, mert Brüsszelben megvannak azok a pártok, amelyek folyamatosan támadják a 2010 óta bővülő magyar családpolitikát. Szerinte ezeknek a pártoknak vannak magyarországi képviselői is, a Tisza és az ellenzéki pártok.

Brüsszeli pórázon a Tisza Párt

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a Tisza Párt elképzeléseiben bruttó 400 ezer forintos fizetés felett „nagyobb adózást lengetett be, ez mind az uniós elvárásra, a Brüsszeli elvárásra íródik, és ez mindig a korábbi lemeznek az újrahangolása”. Hozzátette, amikor tiszás vezetők vagy szakértők nyilatkoznak,

akkor világosan látszik, hogy ők pontosan végre fogják azt hajtani, amit a brüsszeliek elvárnak.

Koncz Zsófia kiemelte, azért várják ezt el, mert szerintük az a 4802 milliárd forint, amelyet a kormány a családokra tervez fordítani jövőre, vagy a nyugdíjasoknak szánt támogatások túl sok pénzt jelentenek, és az országvezetés a forrásokat nem arra költi, amire Brüsszel szerint kellene.

Háborús pénzköltés helyett családtámogatás

A háború nagyon drága dolog, és az egész háborús helyzet blokkolja az európai gazdaságot – mutatott rá Koncz Zsófia. Úgy fogalmazott, a gazdaság újra a régi ütemében tudna fejlődni és növekedni, ha a háború véget érne és béke lenne, emiatt nagy dolog a budapesti béketárgyalás is.

Hangsúlyozta, a kormány hiszi, hogy minél előbb le kell zárni a háborút, eközben az EU-ban a friss hírek szerint a németeknél a katonaságnál sorsolást vezetnének be, a dánoknál pedig július 1-jétől már a 18 éves kor feletti nőknek is sorkatonai kötelezettségük van.

Kijelentette: az, hogy az unió országai ebbe az irányba mennek, nagyon drága dolog. Ezeket a forrásokat pedig a magyar kormány a családokra költi, és emellett a jövőben is ki fog tartani – hangsúlyozta.

 

