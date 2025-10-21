1 órája
Magyar Péterék applikációs botrányát továbbra is homály övezi
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra várja a választ Magyar Pétertől, hogy hol van Miroslav Tokar, akiről hetek óta nem tudni semmit.
Menczer Tamás, a Fidesz képviselője
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Menczer Tamás a Parlament legutóbbi ülésén tette fel a kérdést, vajon hol van az ukrán Miroslav Tokar? A politikus felsorolta az eddig megismert tényeket:
- Tisza Párt applikációján keresztül 20 ezer magyar ember adatai szivárogtak ki.
- Kiszivárogtak az adminisztrátorok adatai is.
- Az adminisztrátorok között volt, van egy ukrán ember, bizonyos Miroslav Tokar.
- Miroslav Tokar dolgozik egy ukrán cégnek, hogy hogy nem, amely cég egyebek mellett applikációk készítésével is foglalkozik.
- Miroslav Tokar főnöke együttműködik Zelenszkijjel és az ukrán hadsereggel például a dróntechnika területén.
- Miroslav Tokar szőrén-szálán eltűnt, mint szürke szamár a ködben.
Az eddigi, állítólagos lakcíméről a Hungaroringnél, eltűnt, törölte magát a közösségi oldalakról is – tette hozzá Menczer Tamás. A politikus szerint azonban Magyar Péter egészen biztosan tudja, hogy hol van az ukrán Miroslav Tokar, aki az ukrán Tisza Világ applikációt csinálta.
Ő meg hetek óta lapít, mint a pici nyuszi a fűben.
– közölte a kommunikációs igazgató.
