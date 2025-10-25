49 perce
Magyar Péter embere lebukott, a saját üzlete miatt támadja az egészségügyet (videó)
A saját magán egészségügyi vállalkozása érdekében bírálja az orvosokat és nővéreket, támadja az állami egészségügyet Túri Péter – hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett: a tiszás szakértő szerint meg kell szüntetni az ingyenes egészségügyet és magasnak tartja az orvosok bérét is.
Túri Péter és Magyar Péter
Forrás: Magyar Nemzet
Te bíznád az egészségügyet egy olyan emberre, aki az állami ellátásból a saját magán ellátásába szipkáz el embereket? – tette fel a kérdést Rétvári Bence, kiemelve, hogy a Tisza új egészségügyi szakértője, Túri Péter nem az állami egészségügyet építi, hanem a magánt, ráadásul a sajátját – írja a Magyar Nemzet.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megjegyezte:
nekik az egészség is üzlet.
Túri Péter nem ma kezdte az ipart, a Gyurcsány–Kóka-korszak alatt emelkedett fel, aztán tizenöt évig nem nagyon termett neki babér, de most újra otthonra talált a Tisza Pártban – idézte fel Rétvári Bence. Ő az, aki azt mondta,
meg kell szüntetni az ingyenes egészségügyet és magas az orvosok bére.
Most már értjük, hiszen a saját kft.-jében kevesebbet akar nekik fizetni – fejtette ki az államtitkár.
Emlékeztetett: Túri a nővéreket is sértegette, ami már csak hab a Magyar Péter-féle tortán.
Most éppen azon mesterkedik, hogy a légimentőktől csábítson el embereket a saját privát bizniszébe
– hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.