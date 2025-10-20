2 órája
Magyar Péter azonnal ideges lett, amint meghallotta Tarr Zoltán nevét
Nem tetszett a Tisza Párt elnökének, hogy alelnökéről kérdezik. Azt már mindenki látta, hogy Tarr Zoltántól nem lehet kérdezni, de most az is kiderült, hogy már róla sem.
Magyar Péter és Tarr Zoltán
Fotó: MTI/Purger Tamás
– Nem elég, hogy nem beszélhet, már róla sem szabad – mutatott rá Kocsis Máté Tarr Zoltánnal kapcsolatban. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán egy videót osztott meg, amelyben látható, hogy Magyar Péter idegesen reagál, amikor alelnökéről akarják kérdezni.
A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy a Tarr Zoltán egy fórumon elismerte, hogy titkolózniuk kell a választásokig, különben megbuknak, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána „mindent lehet”. Ezek után a Tisza Párt alelnöke szinte eltűnt a nyilvánosság elől, csakúgy, mint Kulja András, aki látványos vereséget szenvedett Takács Pétertől egy televíziós vitában.
Így mondhatni, már bevált gyakorlat a Tisza Pártnál, hogy kispadra kerülnek azok, akik rontják a baloldali párt esélyeit, például azzal, hogy kikotyogják a titkokat, mint ahogyan Tarr Zoltán tette.
Feltehetően a hasonló váratlan igazságbeszédek visszaszorítása miatt is kapott a közelmúltban a Tisza Párt alelnöke maga mellé egy új kommunikációval is foglalkozó asszisztenst ráadásul nem is akárhonnan. Cmarits Milán korábban a 444 gyakornoka volt, Facebook-oldalán pedig egyebek mellett O1G-s profilképpel hirdeti kormányellenes nézeteit.