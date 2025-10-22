október 22., szerda

Lángra lobbant egy sátor

1 órája

Lövöldözés a szerb parlamentnél: Vucsics szerint terrortámadás történt (videó)

Lövöldözés történt Belgrád központjában, a szerb parlament közelében. Egy 70 éves férfi rálőtt egy emberre, majd lángra lobbantott egy sátrat, amely Alekszandar Vucsics elnök támogatóinak táborához tartozott. A rendőrség rövid időn belül elfogta az elkövetőt. A szerb elnök az esetet terrortámadásnak minősítette.

Lövöldözés a szerb parlamentnél: Vucsics szerint terrortámadás történt (videó)

Forrás: X

Lövöldözés történt a belgrádi szerb parlament épülete közelében – számolt be róla a Lenta. A jelentések alapján a 70 éves Vladan A. combon lőtte az 57 éves Milan B.-t, majd felgyújtotta Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatóinak egyik sátrát – írja a Magyar Nemzet.

Terrortámadás történt a szerb parlament előtt (Forrás: Facebook)
Terrortámadás történt a szerb parlament előtt
Forrás: Facebook

A Blic információi szerint a rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és a belgrádi főügyészség utasítására őrizetbe vették a 70 éves férfit. A lövöldözés áldozatának sérülései nem életveszélyesek. A Blic forrása szerint az elkövető ellen emberölési kísérlet és közveszélyokozás miatt indult eljárás.

A helyszínre hamarosan megérkezik a belgrádi főügyészség ügyeletes ügyésze is. A Pionir parkban lévő táborban keletkezett tüzet körülbelül fél tizenegyre sikerült megfékezni.

További videókért kattintson IDE!

 

