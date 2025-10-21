Kocsis Máté: minden idők legnagyobb békemenete lehet október 23-án (videó)

Kocsis Máté ezt a Tisza Párt elnökére utalva azzal indokolta, hogy Magyar Péter "semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára", ugyanakkor az elmúlt másfél évben "olyan gyűlölethullámot szabadított az országra", "olyan mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg", amely megmozdította a polgári tábort.

Magyar Péter a gyűlölet nagykövete, ebből nem következik semmi, ami jó lenne az országnak, és a polgári tábor a gyűlölet ellen, az ország jövője érdekében, „a minket körülvevő háborús helyzet” miatt nagyon nagy tömegekben fog megjelenni a Békemeneten – vetítette előre. Hozzátette, a résztvevők a békemeneten láthatják azt a rengeteg embert, akik ugyanúgy gondolkodnak a világ nagy dolgairól, mint ők: szeretik a családjukat, nem szeretik a háborút, meg akarják óvni a hazájukat ettől.

A frakcióvezető úgy vélte, „Magyar Péteréknek hidegzuhany lesz, ami csütörtökön történik”, azzal fognak találkozni, hogy az ő rendezvényükre azok látogatnak el – kisebb létszámban –, akik élvezik a gyűlölködést, ezt a háborús pszichózist, amibe „az Európai Unió pártjai” „belehergelik a Tiszát és Magyar Pétert is”, valamint azok, akik már korábban is gyűlölték, le akarták váltani a jobboldalt, tehát a régi baloldali nomenklatúra képviselői.

Kocsis Máté arra a hírre, miszerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában azt mondta, nem állnak jól a választások előtt fél évvel, azzal reagált, hogy a miniszterelnök ezt nem a teljes politikai közösségre értette, néhány választókerületet érintően beszélt, és arra utalt, hogy a választókerületi vezetőknek fokozni kell a teljesítményüket.

Ne reménykedjenek a telexes, tiszás hadtestek, a nem állunk jól mondat lehet, kedves a fülüknek, de jól állunk

– fogalmazott a frakcióvezető, aki szerint ugyanakkor Magyar Péter egyre rosszabb állapotban van, álhír, hazugságok, adóemelés, adatszivárgások övezi a Tisza tevékenységét.

Ahogy haladunk a választások felé, a nem elkötelezett Fidesz- vagy Tisza-szavazók egyre inkább elbizonytalanodnak abban, vajon jó váltás-e azt a miniszterelnököt, aki a világ vezető hatalmait képes Magyarországra hozni, hogy a szomszédban zajló háborút és az egész kelet-közép-európai folyamatot jó irányba terelje, gazdasági előnyhöz és békéhez juttassa Magyarországot lecserélni arra az emberre, aki lehallgatta a feleségét, hazug és megtagadja a legközvetlenebb munkatársait, ha érdeke úgy kívánja.

Kocsis Máté szólt arról is, elképzelhetőnek tartja, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, a gazdasági terveikről szóló anyagaikban a vállalkozók terheinek növelése, szja-emelés, a jövedelemadó többkulcsossá tétele is szerepel.

Ha Tisza-kormány lesz, erre kell számítani, ez egy baloldali program, a Tisza egy baloldali párt, baloldali politikai programot valósít meg – hangoztatta.