Kezdhetnek aggódni Brüsszelben: Fico Orbán Viktorral tárgyalt a Patriótákhoz való csatlakozásról

Címkék#Patrióták Európa#Orbán Viktor#Robert Fico

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico az Európai Tanács legutóbbi ülésén tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel arról, hogy pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért pártcsaládhoz – írta a szlovák sajtó.

Kezdhetnek aggódni Brüsszelben: Fico Orbán Viktorral tárgyalt a Patriótákhoz való csatlakozásról

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Robert Fico az Európai Tanács legutóbbi ülésén Orbán Viktorral tárgyalt arról, hogy pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért pártcsaládhoz – írja az Ansa.it a szlovák sajtóra hivatkozva - vette észre a Magyar Nemzet.

A Smert egy héttel korábban zárták ki a szocialista pártcsaládból, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) amszterdami kongresszusán.

Folyamatos egyeztetések zajlanak a két miniszterelnök között. A cél akár egy Orbán–Fico–Babis-tengely is lehet Európában

– nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

„A mi részünkről az ajtó nyitva áll. Robert Ficónak és pártjának kell eldöntenie, merre lépnek tovább. Baloldali háttérből jönnek, de a pártban szuverenista irányvonal érvényesül. Meglátjuk, hogyan döntenek”

 – tette hozzá a miniszterelnöki tanácsadó.

A teljes cikkért kattintson. 

 

