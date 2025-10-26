október 26., vasárnap

Egyesült Államok

2 órája

Kampányt indított a magyarországi választások befolyásolására Obama

Címkék#Obama#Donald Trump#Orbán Balázs

„Sokan azt hitték, hogy a liberális hálózat Donald Trump alatt halálos sebet kapott, valójában csak új formát öltött – és most visszatér” – írta legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

MW
Kampányt indított a magyarországi választások befolyásolására Obama

Obama, volt USA elnök

Forrás: AFP

„Sokan azt hitték, hogy a liberális hálózat Donald Trump alatt halálos sebet kapott. Valójában csak új formát öltött – és most visszatér. Trump elnöksége idején Washingtonban lebontották a USAID-et és más liberális befolyási csatornákat, ám a liberális ideológiai hálózat nem szűnt meg” – kezdte legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója - írta a Magyar Nemzet.

Ebben Soros György mellett most már kulcsszerepet játszik Barack Obama is, aki létrehozta saját alapítványát, az Obama Foundationt. Ez lényegét tekintve liberális »káderképző«, amely minden évben fiatal vezetőket toboroz világszerte. Chicagóban és New Yorkban képzik őket, majd a fiatalok a saját hazájukban – a hálózat támogatásával – politikai és társadalmi pozíciókat foglalnak el

– tette hozzá.

A teljes cikkért kattintson. 

 

