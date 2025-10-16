Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt (videó)

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt, amiért a Mandiner munkatársát lökdöste Kötcsén, amikor a riporter kérdezni próbálta - írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter embere ügyvéd jelenlétében sétált be a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben igyekezett kerülni a riporter kérdéseit – derül ki a Hír TV beszámolójából.

A riporter arra lett volna kíváncsi, miért hordott a Tisza szakértője éles lőfegyvert magával tömegrendezvényeken, illetve hogy miért hazudták, hogy a riporter belenézett a telefonjába.

Emlékezetes, Kötcsén a Mandiner újságírója a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadó tervezetéről kérdezte volna a párt szakpolitikusát, aki láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben. A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett Ruszin-Szendi Romulusznak.

Ezt követően fogyott el a politikus türelme, és többször is meglökte az újságírót.

