Belebukhat a sorkötelezettség visszaállításának tervébe a német kormány

Friedrich Merz kancellár törékeny koalíciója komoly kihívásokkal szembesül, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik rá Németország mélyreható reformjának végrehajtására – írja a Magyar Nemzet. A konzervatív vezető, aki alig néhány hónappal ezelőtt vette át a hatalmat az összeomlott Olaf Scholz-kormány után, most a gazdasági pangás, a növekvő adósság és a társadalmi feszültségek kereszttüzében találja magát. A koalíció már a kezdetektől instabilnak bizonyult, de a legújabb fejlemények szerint a belső ellentétek miatt akár össze is omolhat. Végül éppen a sorkötelezettség visszaállításának vitatott terve lett az, ami megroppantotta a koalíció gerincét, és Merz kormányának bukását okozhatja.

Friedrich Merz német kancellár

Fotó: Christopher Neundorf / Forrás: MTI/EPA

Merz ígéretei a választási kampányban – amelyek között a bürokrácia felszámolása, a munkaerőpiaci rugalmasság növelése és a zöldátmenet felgyorsítása szerepelt – mostanra üres szavakká silányultak, írja a Politico. A német gazdaság, Európa legnagyobbja, továbbra is recesszióval küzd: az infláció lassan csökken, a vállalatok pedig a magas energiaárakra és a szabályozási terhekre panaszkodnak.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább késlekedjünk – Németországnak újra versenyképesnek kell lennie

– jelentette ki Merz egy múlt heti berlini sajtótájékoztatón, miközben láthatóan feszült volt a koalíciós partnerekkel folytatott viták miatt.