Felmérés

1 órája

Vezet a Fidesz–KDNP a tapasztaltabb választók körében

Címkék#Fidesz – KDNP#Tisza Párt#Magyar Társadalomkutató#felmérés

A Fidesz–KDNP továbbra is a magyar társadalom legszélesebb bázisára támaszkodik, különösen a 40 év feletti korosztályokban, ahol a többség egyértelműen mögöttük áll. Támogatottságuk főként a tapasztaltabb, több kormányzati ciklust megélt választók körében erős, míg a Tisza Párt elsősorban a fiatalabb szavazókat tudta megszólítani – derült ki a Magyar Társadalomkutató felméréséből.

MW
Vezet a Fidesz–KDNP a tapasztaltabb választók körében

A Fidesz–KDNP továbbra is stabil fölényben van a 40 év feletti, tapasztaltabb választói rétegekben

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Magyar Társadalomkutató reprezentatív felmérése szerint 

a kormánypártok jelenleg 47 százalékon állnak, amely nyolc százalékponttal nagyobb tábort jelez, mint a Tisza Párt 39 százalékos eredménye. 

Forrás: Magyar Társadalomkutató

Az adatok mélyebb elemzése rávilágít, hogy a pártválasztásnál komoly generációs különbségek figyelhetők meg: mást preferálnak a fiatalok, mint a középkorúak és az idősebbek – írja a felmérést szemléző Magyar Nemzet.

A 18–39 éves korosztályban a Tisza Párt 58 százalékos támogatottságot ér el,

ami arra utal, hogy főként a fiatalabb, politikai tapasztalatokkal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű.

A Fidesz–KDNP ebben a csoportban 29 százalékkal stabil második helyen áll, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt hat, a Mi Hazánk Mozgalom öt százalékos eredményt ért el. A Demokratikus Koalíció ebben a csoportban gyakorlatilag nem mérhető. Egyéb pártokra a korosztály három százaléka szavazna.

A 40–59 éves korosztályban már megfordul a tendencia: 

a Fidesz–KDNP 47 százalékos támogatottságával 10 százalékponttal vezet a Tiszával szemben, amelyet a szavazók 37 százaléka támogat.

 A Mi Hazánk Mozgalom kilenc, a Kutyapárt öt százalékon áll, míg a Demokratikus Koalíció és az egyéb pártok egyaránt két-két százalékot érnek el a vizsgált csoportban.

A 60 év felettiek körében a legnagyobb a kormánypártok fölénye: a Fidesz–KDNP támogatottsága 64 százalék, több mint kétszerese a Tisza Párt 27 százalékos eredményének. 

A Demokratikus Koalíció ebben a korosztályban éri el először az ötszázalékos bejutási küszöböt, míg a Mi Hazánk 4, a Kutyapárt és az egyéb pártok egy-egy százalékon állnak. Fontos, hogy az adatfelvétel még a 14. havi nyugdíj bejelentése előtt készült, ami várhatóan tovább erősítheti a kormánypártok idős bázisát.

Összességében a korcsoport szerinti demográfiai bontás azt mutatja, hogy

a Tisza Párt elsősorban a fiatal, politikai tapasztalattal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű, míg a Fidesz–KDNP továbbra is stabil fölényben van a 40 év feletti, tapasztaltabb választói rétegekben

– áll a cikkben, amit teljes terjedelemben itt olvashat el

