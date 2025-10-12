október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adatvédelmi hiányosságok

1 órája

Egyre kevesebben hajlandók használni az ukrán Tisza-appot

Címkék#Radnai Márk#Tisza Világ#applikáció#botrány

A Magyar Nemzet informátora szerint a Tisza Párt szavazóit is megzavarta az applikáció körül kialakult adatszivárgási botrány.

MW
Egyre kevesebben hajlandók használni az ukrán Tisza-appot

Magyar Péter a Tisza párt elnöke

Forrás: Tolnai Népújság

Fotó: Makovics Kornél

– A Tisza-szigetek tagjai között is egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint nem kellene használni a Tisza Világ applikációt, amíg meg nem oldódnak az adatszivárgással kapcsolatos problémák – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a pártnak dolgozó személy. A lap forrása szerint a párt vezetésének is egyre komolyabb problémát okoz, hogy a Tisza-szigetek és az aktivisták többsége sem használja az applikációt, így az információk átadása is nehézkesen halad. 

Nagyon sok aktivistának kiszivárogtak az adatai, ez pedig negatívan érintette őket. Ezt a bizonytalanságot pedig nem sikerül megoldani, így sorra szoknak le az aktivisták a használatáról. Ez abból is látszik, hogy a feladatokat egyre kevesebben teljesítik

– emelte ki az informátor. 

Amint arról már korábban a lap beszámolt, kiszivárgott felhasználói adatok kavartak vihart a Tisza Párt háza táján: a Tisza Világ applikáció botránya miatt most Radnai Márk alelnök került a célkeresztbe. Információik szerint Magyar Péter pártelnök azonnal Radnai Márkot, a párt alelnökét tette felelőssé a történtekért, ám leváltani nem tudja, ugyanis az alelnöknek túl erős hátszele van a párt támogatói körében.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu