Alelnöke rántotta le a leplet Magyar Péter hazug kampányáról (videó)

Tavaly nyáron Magyar Péter még kampányt épített arra, hogy szerinte a magyar állam keveset költ a kórházakra, ők majd többet fognak – emlékeztetett Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője. Aztán most kiderül, hogy nem, ebben is cáfolja őt a saját alelnöke, bizalmi politikusa, Tarr Zoltán. Aki egy fórumon elmondta a tutit, hogy ők valójában mit szeretnének csinálni: kórházi ágyakat akarnak megszüntetni és általános iskolákat akarnak bezárni. Ilyen már volt – 2010 előtt. Ezt Gyurcsány és Bajnai csinálta, és bele is buktak – hangsúlyozta Pindroch Tamás.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke az Európai Parlament padsoraiban

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Úgy tűnik, hogy mégsem az egészségügyre és az oktatásra kell az a sok pénz, amit beszednének a Tisza-adóval, hanem másra költenék el – jegyezte meg Dornfeld László, az AK vezető elemzője. „Én a megoldást két területen keresném: egyrészt a migráció egy nagyon költséges dolog, csak a németek 2023-ban 50 milliárd eurót költöttek a saját migránsaikra, ez több, mint amit Magyarország hét év alatt megkap az uniós költségvetésből. A másik, ahol én keresném a megoldást, hogy hova kell nekik több pénz, az a háború. Sokba kerülnek a fegyverek, és sokba kerül Ukrajna feltétel nélküli támogatása, az újjáépítésről már nem is beszélve” – fejtette ki Dornfeld László.