1 órája
A külügyminiszter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett
Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyben elárulta, hogy telefonon egyeztetett Jurij Usakovval, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával.
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Szijjártó Péter a bejegyzéshez ezt írta: Készülődés ezerrel, a vonalban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.
Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, a szuperhatalmak magyarországi csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak, ugyanakkor súlyos presztízsveszteség az Európai Uniónak. Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti megbeszélése újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország nemzetközi súlya és diplomáciai mozgástere tovább erősödik.