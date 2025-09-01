Zelenszkijt támogató amerikai baloldali szervezet jelent meg Magyar Péter mögött

Itt említendő meg, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid vezette Action for Democracy (AfD) mintegy 3 milliárd forinttal támogatta a baloldal 2022-es választási kampányát.

Az ügy nyomán a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentést készített az ellenzéki kampányfinanszírozás hátteréről, amelyben az Action for Democracyt több alkalommal is kapcsolatba hozták az amerikai Kongresszus által létrehozott, a demokrácia terjesztését célzó National Endowment for Democracyval (NED).

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat – amely ugyancsak az Amerikából érkező dollárok kedvezményezettje volt – felelt az egész ellenzéki kampány lebonyolításáért, beleértve az Action for Democracy által küldött pénzek felhasználását is.

A NIK összegzése szerint:

A NED finanszírozta az Action for Democracyt;

Az Action for Democracy finanszírozta a magyar ellenzék 2022-es kampányát;

Az Amerikából érkező források felhasználását a DatAdat bonyolította.

A DatAdat utódjaként működő Estratos Digital 2024 tavaszán tűnt fel a Tisza Párt hátországát adó Talpra Magyarok! Egyesület adatkezelési tájékoztatójában. A cég saját meghatározása szerint online mozgalomépítéssel foglalkozik, és pontosan olyan projekteken dolgozik, mint amilyen a Tisza Párt.

Magyar Péterék projektje mögött tehát nem csupán az a hálózat húzódik meg, amely az ellenzék 2022-es kampányát finanszírozta, hanem az is, amelyik színes forradalmak sorát robbantotta ki Európa-szerte.

