Brüsszel megkerülné a magyar vétót Ukrajna ügyében

Mint ismert, a hagyományos eljárás szerint a blokk ideje alatt minden technikai előkészítő folyamat leáll, ám Ukrajna esetében ez nem így történik. Jelenleg már biztos, hogy szeptember 30-ig Kijev és az Európai Bizottság befejezi a szűrési egyeztetéseket, amelyek a tárgyalások előkészítő szakaszát jelentik – írja az RBC Ukraine-ra hivatkozva az Origo.

Egyedülálló helyzetben vagyunk: a tagállamok és az Európai Bizottság is azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem lehet leállás… Különösen a tagállamoknak kell meghatározniuk az úgynevezett benchmarkokat (a tárgyalási klaszterek megnyitásának feltételeit), anélkül, hogy megvárnák a magyar fél hozzájárulását. Ez valóban rendkívüli helyzet

– idézte Kacska nyilatkozatát a hírportál.

A teljes cikkért KATTINTSON!