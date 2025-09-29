Ukrán kémbotrány: a gyanúsított további két hónapig letartóztatásban marad

A bíróság november 21-ig meghosszabbította a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából. A végzés nem végleges – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy

a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van.

Hollót korábban a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték, és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.