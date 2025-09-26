1 órája
Ügyészi hatáskörbe került a Szőlő utcai javítóintézet ügye
A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le.
Az Igazságügyi Palota, amely három intézménynek is otthont ad: a Kúriának, a Legfőbb Ügyészségnek és a Fővárosi Ítélőtáblának
Forrás: MTI
Fotó: Róka László
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.
A Legfőbb Ügyészség – a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.
Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.
A nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig -meghosszabbította.
Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a DK azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt érintett a Szőlő utcai álhírbotrányban. Tuzson Bence a nyilvánosságra került kormányzati jelentés főbb megállapításait ismertette: kiskorú sértett nem volt, politikus neve nem merült fel. „A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hangsúlyozta. A teljes jelentést a Magyar Nemzet részletesen ismertette.