Tisza-adó: minden, amit tudni lehet Magyar Péterék progresszív szja-tervéről
A kiszivárgott dokumentumok szerint Magyar Péter pártja radikálisan átalakítaná a jelenlegi magyar adórendszert. A Tisza-adó már az átlagkeresőket is sújtaná. A Magyar Nemzet áttekintette az összes eddigi információt.
Tisza-adó: Magyar Péter tagadta, de Tarr Zoltán beismerése hiteltelenítette a pártvezért
A Tisza-adó-botrányt az Index birtokába került kiszivárgott tiszás dokumentum robbantotta ki, amelyből kiderült, a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék – idézi fel a cikk.
Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelnék. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval.
Elhallgatja a Tisza Párt és a baloldal a progresszív adózás árnyoldalait
A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.
A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi államtitkár, Kármán András.
Tisza-adó: tudatosan elhallgatták
A lap emlékeztet, hogy az ügyre reagálva Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a terv a dolgozók hatvan százalékát érintené, véleménye szerint egyértelmű, hogy a tiszások tudatosan el akarták hallgatni az adóemelést a választásokig, hogy aztán a hatalom birtokában, „suttyomban” vezessék be.
Arra is kitérnek, hogy Magyar Péterék adótervét a Tisza Párt szakértője buktatta le: Petschnig Mária Zita közgazdász már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Magyar Péter először nyilvánosan tagadta, hogy adóemelést terveznének, de
a Tisza Párt több politikusa és tanácsadója hiteltelenített a pártvezért: nem cáfolták egyértelműen a tervet, sőt többen elismerték, hogy a progresszív szja bevezetése reális lehetőség, amiről „nem beszélnek”.
A legnyíltabb beismerés Tarr Zoltántól, a Tisza Párt alelnökétől szájából hangzott el.
