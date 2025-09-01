A Tisza Párt vezetői nem válaszolnak a kérdésekre, közben újabb bizonyíték került elő (videó)

A Tisza gazdasági koordinátora a párt adóterveivel kapcsolatban annyit mondott az Origónak, hogy Magyar Péter már közzétette adópolitikáját a Facebookon, ezt legyenek szívesek tanulmányozni. Ezt követően bármilyen kérdést tett fel a hírportál, azt mondta, hogy már közölte velük azt, amit szeretett volna.

Újabb bizonyíték: Magyar Péter Brüsszel bábja

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a jelek szerint Magyar Péteréknek tényleg Etyek. Most egy újabb videó bizonyítja, hogy a Tisza Pártot külföldről utasítják, ezek után nem kérdés, hogy valóban Brüsszelből irányítják a tiszásokat. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy a tiszás fórumon a következő mondat hangzott el:

Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról.

Menczer Tamás keményen visszaszólt Magyar Péternek

Nem úszta meg szó nélkül Magyar Péter legutóbbi Facebook-kirohanását. Miután ismét Orbán Viktort támadta, Menczer Tamás keményen visszaszólt a közösségi médiában – vette észre a Magyar Nemzet.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM

A kormánypártok kommunikációs igazgatója így fogalmazott:

Most ez komoly, Peti? Én értem, hogy vágysz Orbán Viktor figyelmére. Mint egy reszkető kisfiú, aki ordítva, toporzékolva követeli, hogy rá is figyeljenek. Na de te vádolsz mást azzal, hogy nők szoknyája mögé bújik? Te? Vargáné? Akinek az asszony intézett mindig mindent: állást, fizetést, VIP-jegyet.

Menczer Tamás hozzátette, még azt is Varga Juditnak köszönheti Magyar Péter, hogy az első sorban tapsolhatott Orbán Viktornak. Menczer szerint a Tisza Párt elnöke össze van zavarodva: kapkod és idegeskedik, összevissza írogat mindenfélét.

Már elhitted, hogy az összes hazugság, az összes ripacskodás, az összes gazemberség, amit elkövettél, kifizetődik, és belőled is lehet valaki. Aztán jött a Tarr, és tarkón vágott a felismerés, hogy lebuktatok, megbuktatok. Már mindenki tud a Tisza-adóról

– szögezte le, majd arra utalt, hogy Orbán Viktornak semmi dolga a tiszás vezérrel.

Egyébként, ha szeretnél arról diskurálni, hogy mi a különbség az adócsökkentés, a családi adókedvezmények, az Otthon start – ezeket csináljuk mi – és az általad vágyott Tisza-adó között, akkor állok rendelkezésedre. A miniszterelnök a brüsszeli gazdáiddal vitázik, te neki méreten aluli vagy. Ahogy haladsz a lejtőn, lassan nekem is

– fogalmazott Menczer Tamás.