Erjedés

1 órája

Négy Tisza-sziget szüntette meg működését

Címkék#Tisza-sziget#abúzus#kérelem

A civilek saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.

MW
Magyar Péter az érdektelenségbe fulladt erdélyi Tisza-táborban

Forrás: Facebook

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2025. szeptember 1-én mind a négy szigetünk működése megszűnik – írták az újbudai Tisza-szigeteket összefogó honlapon közzétett közleményben - vette észre a Magyar Nemzet.

Kiemelték,

tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.

A közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiány alatt, éppen ezért az ügyben a Magyar Nemzet kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltak kíváncsiak, hogy a Tisza-szigetek pontosan mit értenek a fent megfogalmazott vádak alatt. Amint válasz érkezik, frissítik a cikküket.

Az eredeti cikk ITT érhető el. 

 

