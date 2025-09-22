Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza Párt

Innen tehát az előadás szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, ami nem más lenne, mint pénzelvonás. A Tisza Párt eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyirbálnák meg, az, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet – írta a Mandiner.

Kármán András egyébként nemrég a HVG-nek adott interjújában is folyamatosan támadta a magyar gazdasági modellt, a nagy német autógyárak, a BMW, a Mercedes vagy az Audi innovációit mindössze összeszerelőüzem-modellként jellemezte.

Szintén ebben az interjúban fakadt ki azon, hogy véleménye szerint a magyar adórendszer aránytalan.

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

Ismét olyan tervek szivárogtak ki, melyről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András, írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék.