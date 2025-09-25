27 perce
Ha a Tisza Párt nyer, sok kisvállalkozás ellehetetlenül
Magyar Péterék politikája súlyosan veszélyeztetné a magyar kisvállalkozásokat. A Magyar Nemzet megkérdezte a miniszterelnöki főtanácsadót, milyen állami támogatásoktól esnének el a hazai kkv-k, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra.
Több százezer magyar vállalkozást tenne tönkre a Tisza adóemelési terve
„Döbbenetes számomra, hogy a Tisza Párt már a vállalkozókat is támadja” – mondta a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. Hozzátette, hogy Magyar Péter legújabb gazdaságpolitikai főtanácsadója egy konferencián azt állította: az állam túl sok pénzzel támogatja a vállalkozókat, és szerintük jelentős összegeket lehetne elvonni tőlük. „Állítják, hogy alacsonyak az adók, sok az adókedvezmény, és túl szerteágazó a támogatási rendszerünk” – fűzte hozzá.
A főtanácsadó elmondta: eddig is lehetett tudni, hogy készül a Tisza-adócsomag, benne a többkulcsos szja-val és a családi adókedvezmények, valamint a fiatalok és az anyák adómentességének megvonásával,
ami csaknem négymillió foglalkoztatott nettó keresetét csökkentené jelentősen.
Mentelmi jog mögé bújva: Magyar Péter a brüsszeli elit oldalán
A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó 9 százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének 20-30-40 százalékos adóval való megsarcolását is tervezik. Hangsúlyozta: ez utóbbi esetén emlékezzünk rá, hogy
2023-ban a magyar háztartásoknak volt a legnagyobb a megtakarítási rátájuk az unióban, és 2024 karácsonyán Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy már több mint egymillió honfitársunknak van állampapír-megtakarítása.
Szóval nemcsak a dúsgazdagokat adóztatnák, hanem szinte mindenkitől komoly összegeket vonnának el – jelezte Szalai Piroska.
