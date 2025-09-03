szeptember 3., szerda

Hilda névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csökkenne az illetmény

57 perce

A Tisza-adó a magyar katonáknak is komoly érvágás lenne (videó)

Címkék#katona#Szalay-Bobrovniczky Kristóf#Tisza-adó#állomány

A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén adót emelne és ezzel pénzt venne el a katonáktól, de nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a katonákat és a családjaikat – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.

MW
A Tisza-adó a magyar katonáknak is komoly érvágás lenne (videó)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kijelentette: nem hagyják, hogy az adóemeléssel tönkretegyék a katonákat és a családjaikat

Forrás: MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mit gondol a Tisza Párt adótervéről, azt mondta: „reped a máz a Tisza-blöffön”. "

Hiába üzenget a Ruszin nevű emberük folyamatosan a hadseregnek, hetet-havat ígérgetve, a valóság most jött elő

– fogalmazott.

A miniszter kiemelte: 

a Tisza, ha hatalomra kerülne, adót fog emelni. És, ha adót fog emelni a Tisza, az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt

– tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: 

itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek. Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva.

„Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat” 

– jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu