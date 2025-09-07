„Átver a Tisza!” 1 órája

Tisza-adó: plakátautók figyelmeztetik a tiszásokat Magyar Péter eltitkolt terveire

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén két plakátautóval indította el kampányát, amelynek célja, hogy mindenkihez, a tiszásokhoz is eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével, a Tisza-adóval kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Plakátautók emlékeztetik Magyar Péter híveit a Tisza-adóra Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról – adta hírül a Magyar Nemzet. Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldala

Világos: a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson. Ez nem helyes, ezért indítottunk kampányt. Minden magyarhoz jusson el a Tisza adóterve, hiszen ez minden magyar családot érint – írta a mozgalom a Facebookon.

