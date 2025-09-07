szeptember 7., vasárnap

Kampányt indított a Tisza-adóról a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén két plakátautóval indította el kampányát, amelynek célja, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével, a Tisza-adóval kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Plakátautók emlékeztetik Magyar Péter híveit a Tisza-adóra

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról – adta hírül a Magyar Nemzet. 

Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról
Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldala

A kampány céljával kapcsolatosan úgy fogalmaztak: 

Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől, ezért fontos, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

A Tisza brutális adóemelést tervez, 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, ezzel már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek.

Hangsúlyozták, Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke be is vallotta, hogy el akarják titkolni az intézkedéseket. Azt mondta: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Világos: a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson. Ez nem helyes, ezért indítottunk kampányt. Minden magyarhoz jusson el a Tisza adóterve, hiszen ez minden magyar családot érint 

– írta a mozgalom a Facebookon.

 

