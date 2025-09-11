1 órája
Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán
A Tisza Párt adóemelési terveiről is beszélt Magyar Péter alelnöke a 444-nek adott interjúban. Tarr Zoltán elismerte, hogy hibát követtek el az Etyeken tartott fórumon, ám továbbra sem tisztázta, hogy pontosan mit takar a párt által javasolt progresszív adóemelés. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem érdemes beszélni – a részleteket csak a győzelem után hoznák nyilvánosságra.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 17-én
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Az a reményünk, hogy a választási győzelmünket követően lehet majd párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában
– idézte a Magyar Nemzet Tarr Zoltánnak a 444-nek adott interjúban elhangzott kijelentését.
A Tisza Párt alelnöke szerint politikai értelemben valóban hibázott azzal, amit az etyeki fórumon mondott, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy valóban adóemelésre készülnének, csupán a botrány után nyilvánosságra hozott tervükre hivatkozott
– hívta fel a figyelmet a lap.
Felvétel bizonyítja az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködését
A cikk az előzményeket is felidézte – jelesen, hogy Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint
a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon– ahol Tarr Zoltán színt vallott a tiszás tervekről – is többek között erről volt szó
– mutat rá a cikk.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk
– idézték Tarr elhíresült kijelentését.
Tarr Zoltán arról beszélt, a beszéde a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni.
A politikus, szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat, azt mondta, hogy ha győznek, reméli, hogy már nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.
Tarr Zoltán kifecsegte, hogy lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé
A Tisza 106 egyéni jelöltjéről szólva azt mondta, megfelelő kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen kérdésekről különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak – részletezi a cikk, amely arra is kitér, hogy
a Magyar Nemzet birtokába került újabb hangfelvételen Tarr Zoltán világít rá arra, hogy az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt között szoros együttműködés van.
A teljes cikket itt tudja elolvasni.