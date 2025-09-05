Szijjártó Péter: a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg

„Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról" - tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormányt a magyar emberek véleménye érdekli, ők pedig világossá tették, hogy nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen.

„Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!"

- sorolta.

„Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!" - összegzett.