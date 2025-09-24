Ruszin-Szendi fegyverrel pózolt gyerekek mellett – így békés párt a Tisza?

Magyar Péter tudott arról, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel mászkál gyerekek, családok között? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ha tudott róla, akkor semmi kivetnivalót nem látott abban, hogy vezető politikusa családok között fegyverrel mászkáljon. Ha nem, akkor a pártelnök még arról sem tud, hogy a néhány politikusa közül valaki éles lőfegyverrel megy civilek közé – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.