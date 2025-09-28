Robert Fico: Úgy szeretném építeni az országomat, ahogy Orbán Viktor teszi Magyarországgal!

– Ez nem jobboldali vagy baloldali, de sikerült az elérnünk, hogy az alkotmányunkba bekerült, hogy a házasság egy férfi és egy nő összeköttetése. Ez a normális és amit az ép ész is diktál – számolt be a szlovák miniszterelnök, majd hozzátette, azt is lefektették, hasonlóan a magyarokhoz, hogy csak két nemet ismernek el, a férfi és a női nemet.

– Alkotmányi szabályokat fektettünk le, ami a gyerekek örökbefogadásáról szól. A szülőknek joguk van eldönteni, mit tanulnak a gyerekeik, mi nem akarjuk, hogy valamilyen bolondok, vagy félbolondok átmossák a gyermekeink agyát. És ami a legfontosabb, sikerült lefektetnünk, hogy a szlovák etikai és erkölcsi kérdésekben a nemzetközinél elsőbbségi jogot élvez a saját nemzetünk által lefektetett jogok – húzta alá.

Nekünk Szlovákiában kell eldönteni, hogy mi a jó nekünk, és nem átvenni azt, amit Brüsszel diktál

– mondta.

– Magyarország átveszi az elnökséget a Visegrádi négyek keretén belül, nagyon szeretném, ha a szuverén álláspontunkat arra használnánk fel, hogy megerősítenénk ezt a regionális együttműködést.

Sosem avatkoztam be más országok dolgaiba, de feltételezem, hogy a négy miniszterelnökből három is lehetne olyan, akikkel együtt tudnánk működni

– fogalmazott.

Robert Fico szerint az, ha el kell magunkat vágni az orosz kőolajtól, egész Európát megkárosítaná. A migrációval kapcsolatban azt mondta, le a kalappal azelőtt, ahogy Magyarország segített egész Európának a migráció kérdésének megoldásában. – Ahelyett, hogy az Európai Unió megköszönné, támadják és megalázzák, nem megfelelő módon viselkednek velük – mondta, majd felidézte, a migránskvótákat Magyarországgal közösen elutasították.

Ez az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy egy szuverén országnak meg akarják mondani, mit tegyen

– jelezte.

Az ukrán háború kapcsán úgy vélte, hogy csak két miniszterelnök van, aki a békéről beszél, az egyik a magyar kormányfő. Álláspontja szerint azok az intézkedések és stratégia, amit az EU elfogadott, nem vezet sikerre.

Robert Fico egyben jelezte, ha Orbán Viktor ellátogat hozzá, hasonlóan kedves és normális emberek fogadják majd. – A hidat, amit ma ünnepelünk, kívánjuk, hogy már csak javítsák, felújítsák, de soha többé ne tegyék tönkre.

A V4-ek, melynek elnökségét Magyarország veszi át, az egyik célja az összekovácsolás, ennek tökéletes szimbóluma a Mária Valéria híd

– fogalmazott.