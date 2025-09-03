1 órája
Putyin kész tárgyalni Zelenszkijjel Moszkvában
Vlagyimir Putyin azt mondta, soha nem zárkózott el egy találkozótól Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amennyiben annak értelme van. Hozzátette, hogy a megbeszélésnek alaposan előkészítettnek kell lennie.
Forrás: AFP
Kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben.
A találkozó létrejöttét azonban feltételekhez kötötte. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy a megbeszélésnek „jól előkészítettnek” kell lennie – írja a Sky News hírcsatorna.
Ugyan Putyin feltette a költői kérdést, hogy van-e bármi értelme találkozni Zelenszkijjel, de rögtön hozzátette, hogy már Donald Trump amerikai elnöknek is jelezte, hogy hajlandó fogadni az ukrán államfőt Moszkvában.
Soha nem utasítottam el a találkozót, ha az pozitív eredményekhez vezet
– mondta az orosz elnök.