Provokációnak tartják a kötcseiek, hogy Magyar Péter oda szervez demonstrációt

„Direkt provokáció” – mondta egy helyi lakos arról, hogy Magyar Péter a kormánypártok rendezvényével párhuzamosan, Kötcsére szervez egy demonstrációt. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének Facebook-videójából kiderült, nem igazán örülnek a Tisza Párt akciójának. Egy férfi a videóban emlékeztetett: „ő nem szerette, hogyha Toroczkai odamegy a rendezvényre, ő akkor miért jön ide?”

Egy másik lakos arról beszélt, részéről Magyar Péter is tarthatna ott egy pikniket, de nem a főtéren, hanem egy ugyanolyen zárt udvarban, mint ahogy azt a kormánypártok teszik. – De miért parádézik itt akkor, amikor egy másik rendezvény van? – mutatott rá.

Ezen vagyok fölháborodva, hogy mi keresnivalója van itt. Most perhet azért álljon, mert itt a pitnik. Tartsanak máson gyűlést. Miért pont itt? Úgyhogy nagyon föl van a falu a háborodban

– ecsetelte egy idős férfi.