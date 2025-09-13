szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A rendszer szivárog

51 perce

Orbán Viktor: a tiszás haditerv befuccsolt

Címkék#Tisza-adó#Orbán Viktor#rendszer#adómentesség

Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán szombaton reggel a kormányfő. „A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog” – írta Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: a tiszás haditerv befuccsolt

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Árad a Tisza-adó. A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Aki azt gondolja, hogy a háttérben dolgozó programírók munkáját el lehet titkolni, az nem ismeri Magyarországot. Itt mindig minden kiderül. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani, ahogy mi tesszük. Azt csináljuk, amit mondunk, és amit mondunk, azt megcsináljuk

– mutatott rá a miniszterelnök. 

A kormányfő emlékeztetett a kormányintézkedéskre: adómentessé tették a csedet és gyedet, eltörlik a három, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját, a családi adókedvezményt megduplázzák, „a fiatalokat pedig hozzásegítjük az első saját otthonukhoz”. 

Ezek a komoly dolgok. Ez a kormányképesség. Őszinte, egyenes beszéd.

– hangsúlyozta.  

Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu