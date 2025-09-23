2 órája
Orbán Viktor reagált a legújabb kiszivárgott tiszás tervekre
A miniszterelnök reagált a Tisza Párt legújabb gazdaságpolitikai terveire, amelyek a magyar vállalkozások támogatásainak megnyirbálásáról szólnak.
Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
Orbán Viktor Facebook-posztjában reagált a Tisza Párt legújabb gazdaságpolitikai elképzeléseire. „A Tiszánál már megint ráncot vetett az adóemelés. A Tisza-adónak sosincs vége.
Itt a harmadik fejezet: most az a baja a Tiszának, hogy a kormány túl sokat költ a magyar vállalkozások támogatására.
Ezt tudtuk meg a legújabb tiszás gazdasági guru kiszivárgott egyetemi előadásából.”
A miniszterelnök emlékeztetett: a párt korábbi szakértője már belebukott abba, hogy nyilvánosságra kerültek a többkulcsos adóról szóló terveik. „Arrafelé ilyen pechesek a guruk” – jegyezte meg.
Orbán Viktor összegezte:
Progresszív, megemelt többkulcsos adó, megemelt társasági adó, családi adókedvezmények eltörlése és most a magyar vállalatok támogatásainak megnyirbálása.
Hozzátette: „Sebaj. Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció, ahol mindenki elmondhatja a véleményét adóügyben. Kivéve a brüsszelieket. Őket nem kérdezzük, mert a Tiszától úgyis kiszivárog minden tervük.”