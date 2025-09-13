szeptember 13., szombat

Nincs megállás

1 órája

Orbán Viktor az „izmos nap” után már a Harcosok Klubja edzőtáborára készül

Címkék#Sátoraljaújhely#harcosok klubja#Edzőtábor#Orbán Viktor

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában számolt be a pénteki és a szombati sűrű programjáról. Orbán Viktor közölte, hogy pénteken Abu-Dzabiban interjút adott, tárgyalásokat folytatott, majd Dohában a magyar–katari szövetség mellett állt ki, hazafelé a repülőn kormányelőterjesztéseket olvas és előadást ír, szombaton pedig újabb munka és a sátoraljaújhelyi találkozó vár rá.

MW
Orbán Viktor az „izmos nap” után már a Harcosok Klubja edzőtáborára készül

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldala

Izmos nap volt a péntek. Landolás csütörtök este Abu- Dzabiban, reggel interjúk és tárgyalások. Aztán sovány malacvágtában irány Doha. Katar stratégiai szövetségese Magyarországnak, és most durván megsértették a szuverenitásukat. Személyesen álltam ki mellettük. A szív és az emberség a politikában is számít

 – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzését

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (b) tárgyal Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírrel (j) Dohában 2025. szeptember 12-én 
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő elmondta, ezután indultak haza, a repülőn az előadását írta a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborba. 

És még vagy féltucat kormányelőterjesztés elolvasása és eldöntése az 5,5 órás repülőúton. Akksi lemerülőben. Utolsó reményem a feleségem lecsója otthon. Szombat reggel még meló a Karmelitában, este veletek, Sátoraljaújhelyen

 – írta.

A Magyar Nemzet korbban beszámolt arról, 

hogy szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés.

 A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktorral, Lázár Jánossal, Orbán Balázzsal, a Miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

