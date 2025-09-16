szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A röszkei csata évfordulója

30 perce

Orbán Viktor: Magyarország nem lesz bevándorlóország (videó)

Címkék#migráció#Orbán Viktor#röszkei határátkelő

A miniszterenök a 2015-ös röszkei határrohamról tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán. „A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni”– fogalmazott Orbán Viktor, aki köszönetet mondott a határvédőknek. „Itt nem jönnek át” – üzente a kormányfő.

MW
Orbán Viktor: Magyarország nem lesz bevándorlóország (videó)

„Itt nem jönnek át!” – üzenete a rösszeki határattak 10. évfordulóján Orbán Viktor

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án migránsok százai próbálták áttörni a magyar határt Röszkénél – a magyar határt ért támadásról emlékezett meg Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.  

A kép tíz éve készült, de ami aznap történt, azt míg élünk, nem feledjük. Tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél. A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni

– fogalmazott a kormányfő. 

Nekünk, magyaroknak a világ aznap megváltozott. Mi, magyarok aznap újra megtanultuk, hogy brüsszeli paragrafusokkal és a birodalmi központban kitalált paktumokkal nem lehet megvédeni a határokat. Megtanultuk, hogy a naivitást könyörtelenül megbüntetik – akkor is, ha jóindulattal párosul. És azt is megtanultuk, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk

 – fogalmazott Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy a határ védelme nemcsak kerítést, hanem bátor embereket is igényel.

„Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek. Köszönettel tartozunk a rendőreinknek, a katonáinknak, a határvadászoknak, és mindenkinek, aki 2015. szeptember 16-án megvédte, és azóta is védi Magyarország határait!”

– hangsúlyozta.

A miniszterelnök kiemelte: 

a magyar emberek bátorsága kötelezi a kormányt, hogy minden alkalommal világossá tegye az álláspontját a migráció ügyében.

Bátorságuk arra kötelez minket, hogy újra és újra megüzenjük Brüsszelnek: a migráció ügyében nincs kompromisszum. Zsarolhatnak, bírságolhatnak és hozhatnak négyévente újabb és újabb EU-konform ellenzéki üdvöskét, a magyarokat úgysem fogják megtörni

– fogalmazott  Orbán Viktor, aki a bejegyzését egyértelmű üzenettel zárta:

Itt nem jönnek át!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu