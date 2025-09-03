52 perce
Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. „Az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján!” – reagált Orbán Viktor arra, hogy a Tisza Párt a hétvégére Kötcsére szervezett rendezvényt, pont akkorra, amikor a polgári pikniket is tartják.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett napi bejegyzésében Azahriah irányába is intézett egy kiszólást: „Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország!”
A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen, nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát
– idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor üzenetét, amit a Harcosok Klubja tagjainak küldött.
Hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: „nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk”. Ezt nem lehet kimagyarázni
– vélekedett a miniszterelnök, aki szerint ha a tiszások jó dologra készülnének, nem titkolnák el.
Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét. El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak. Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap
– jelezte Orbán Viktor, megjegyezve, hogy a Tisza Párt elnökének így marad hát az engedelmesség, az adóemelés, a multik kiszolgálása, a magyar középosztály és a nyugdíjasok megkopasztása.
A miniszterelnök felidézte a tiszások másik kiszivárgott tervét is, eszerint a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését.
Itt az újabb nagy terv: leválni az orosz energiáról. Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezer forintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből
– sorolta a kormányfő, aki egyben kijelentette,
mindezt nem fogják hagyni.
A Tisza-adó a magyar katonáknak is komoly érvágás lenne (videó)
Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé, most épp Kötcsén készülnek balhéra.
Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik
– közölte a kormányfő, kiemelve, hogy
„az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van”.
A miniszterelnök leszögezte, a kormány a balhék helyett inkább a béke pártján marad.
Orbán Viktor: ereszt a tiszás lufi, a politikában digitális blöffből nem lehet megélni
Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország – írta, utalva Azahriah minapi megszólalására, amiben hibának nevezte korábbi megnyilvánulását, amelyben véglényeknek tituálta a fideszes szavazókat. Sőt még azt is kijelentette, hogy nincs helye a mocskos Fidesz rigmusnak a fesztiválokon.