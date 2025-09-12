Botrány 1 órája

Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a nemzeti konzultáció meghiúsításán ügyködik. „A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!” – írta a miniszterelnök a posztjához fűzött kommentben.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, arra reagálva, hogy a Tisza Párt elnöke elhallgattatná a magyar választókat. Orbán Viktor szerint Magyar Péter és pártja elhallgattatná a magyar választókat

Fotó: Mirkó István / Forrás: MW Korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés! – fűzte hozzá bejegyzéséhez kommentben a kormányfő. A miniszterelnök véleménye szerint ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül. Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket! – írta a kormányfő.

A Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy Magyar Péter mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyarok ne fejezhessék ki a véleményüket a Tisza Párt nemrég nyilvánosságra került adóemelési tervével kapcsolatban.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!