Botrány

1 órája

Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#Orbán Viktor#adóemelés#Magyar Péter#nemzeti konzultáció

A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a nemzeti konzultáció meghiúsításán ügyködik. „A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!” – írta a miniszterelnök a posztjához fűzött kommentben.

MW
Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, arra reagálva, hogy a Tisza Párt elnöke elhallgattatná a magyar választókat.

20250907__MI_0891
Orbán Viktor szerint Magyar Péter és pártja elhallgattatná a magyar választókat
Fotó: Mirkó István / Forrás: MW

Korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!

– fűzte hozzá bejegyzéséhez kommentben a kormányfő. 

A miniszterelnök véleménye szerint 

ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül.

Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!

– írta a kormányfő.

A Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy Magyar Péter mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyarok ne fejezhessék ki a véleményüket a Tisza Párt nemrég nyilvánosságra került adóemelési tervével kapcsolatban.

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
