Orbán Viktor a Harcosok órája vendége – kövesse velünk élőben

Jobban nézünk ki, mert rájöttek sokan, hogy másképpen nem fog menni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája hétfői adásában a digitális honfoglalás eddigi eredményeiről. Hozzátette: a jobboldalon sokan idegenkednek attól, ami arctalan, a nemzeti oldal karakteréhez a komolyság, a felelősség, a kiállás, ilyen tulajdonságok tartoznak, és az interneten azt lehet látni, hogy inkább rejtőzködés, névtelenség, beszólogatás, sunyiság, kamuság érvényesül. Zavaros világnak tűnik ez, de miután nagy hatású világ, és nem is kell feltétlenül ilyen karakterűnek lennie, mint amilyen, ha odamegyünk, és visszük magunkkal a saját karakterünket, megváltoztathatjuk magát a teret is – húzta alá a kormányfő.

Úgy látja, van egy problémája a modern politikának, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral. Az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász. Ez a holdkórosoknak kifejezetten kedvez, a félnótásabb karakterű vagy elvetélt politikusok összetalálkoznak. Az ellenzék erői mind ilyenek – tette hozzá. Mint mondta, a jobboldalnak meg kell őriznie a komolyságát, de közben fel kell menni a digitális térbe is.

A miniszterelnök Németh Balázs műsorvezetővel szót ejt a Szőlő utcai álhírbotrányról. Mint ismert, a baloldal lejárató kampányt indított a kormány ellen. Egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

Orbán Viktor a vasárnapi DPK-körlevelében már elárulta a véleményét az ügyben, amikor a következőt írta:

Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján.

De a műsorban szó esik arról is, hogy Ukrajna azzal vádolta meg hazánkat, hogy katonai drónokkal megsértette légterét. Volodimir Zelenszkij kijelentéseit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca is cáfolta.

Az ismertetés szerint Orbán Viktor beszámol Donald Trump amerikai elnök legutóbbi telefonhívásáról is. A Debreceni Digitális Polgári Kör találkozóján a miniszterelnök azt már megosztotta, hogy milyen körülmények között beszélgetett az amerikai elnökkel hazánk álláspontjáról az orosz gázzal és olajjal kapcsolatban.