1 órája
Orbán Balázs: Európa nemcsak hanyatlik, saját kezűleg bontja le magát
Orbán Balázs kemény szavakkal bírálta Brüsszelt egy interjúban. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, hogy az Európai Unió ideológiai kényszerekkel, Washingtonnak való alárendeltségével és a nemzeti érdekek háttérbe szorításával saját jelentőségét számolja fel. A politikus szerint Európa a hanyatlás útjára lépett, és ezzel saját összeomlása felé tart.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy interjúban fejtette ki álláspontját az ukrajnai háborúról és Európa jövőjéről, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Véleménye szerint a kontinens nemcsak hanyatlik, hanem saját kezűleg bontja le önmagát, miközben stratégiai és gazdasági zsákutcába sodródik. Úgy fogalmazott:
az Európai Unió a jelentéktelenség felé sodródik, sőt aktívan önmaga felszámolásán dolgozik.
A politikus kiemelte, hogy a háború Ukrajnában nem oldható meg katonai eszközökkel. Orbán Balázs szerint a Nyugat Moszkvával szemben valójában proxyháborút folytat, miközben a kettős állampolgárokat erőszakkal kényszerítik a frontvonalra.
A Barátság olajvezeték elleni támadást egyértelműen Magyarország elleni terrorcselekménynek nevezte.
Hangsúlyozta: a magyar családok nem hajlandók magasabb energiaárakat fizetni mások háborújáért, miközben – bár Oroszország és Ukrajna is a béke mellett kommunikál – mindkét háborús fél a konfliktus folytatásában érdekelt. Brüsszel zsákutcás politikája eközben szerinte oda vezetett, hogy az Európai Unió ma a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált.
Orbán Balázs beszélt Donald Trump szerepéről is. Szerinte az amerikai elnök már a konfliktus kitörését is meg tudta volna akadályozni, így visszatérése jelentheti az utolsó reális esélyt a békére.
Az interjúban szóba került a felfegyverzett migráció jelensége, a kudarcba fulladt zöldpolitikai kísérletek, valamint az is, hogy az uniós intézmények rendre elhallgattatni igyekeznek a másként gondolkodó tagállamokat. Orbán Balázs üzenete világos:
nemcsak Magyarországnak, hanem minden nyugati országnak fel kell ismernie, hogy Európa jövője forog kockán.
