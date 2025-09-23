szeptember 23., kedd

Bejelentették, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (videó)

A nemzeti konzultáció első kérdése a jelenlegi egykulcsos jövedelemadót érinti – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán kedden közzétett videójában.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 26-án

Forrás: MTI

Fotó: Kovács Attila

Hamarosan indul a nemzeti konzultáció az adókról és a közteherviselésről – mondta Hidvéghi Balázs a kormány videójában, írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint öt téma, öt kérdés kerül a magyar emberek elé, az első pedig arra vonatkozik, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte, hogy

a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és az átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta:

  • egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer,
  • egy ápolónál 280 ezer,
  • egy rendőrnél 154 ezer,
  • egy katonánál 476 ezer,
  • míg egy orvosnál több mint hárommillió forint

pluszadót jelentene.

A politikus leszögezte:

a kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, és ahhoz, hogy a munkából élők keresetét a lehető legkisebb terhek sújtsák. A konzultációs ívek október elején érkeznek, ezért mindenkinek részt kell vennie, és tiltakozni kell az adóemelések ellen.

 

