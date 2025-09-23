Bejelentették, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (videó)

Hamarosan indul a nemzeti konzultáció az adókról és a közteherviselésről – mondta Hidvéghi Balázs a kormány videójában, írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint öt téma, öt kérdés kerül a magyar emberek elé, az első pedig arra vonatkozik, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer.