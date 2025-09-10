1 órája
Menczer Tamás értelmezte Orbán Viktor sokat idézett kötcsei mondatait
Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált Orbán Viktor kötcsei beszédének sokat idézett mondataira. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök üzenete világos: a saját tábor számára munkát, az ellenfél számára pedig határozott üzenetet hordoz, mégpedig hogy a jövő áprilisi győzelem után nem lesz barátfelvétel.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Fischer Zoltán
Menczer Tamás a Facebookon kommentálta Orbán Viktor kötcsei kijelentését, amely nagy visszhangot keltett a közéletben. Mint ismert, a miniszterelnök így fogalmazott:
Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Semmi nem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.
A kommunikációs igazgató értelmezése szerint ezek a mondatok a Fidesz táborának és az ellenzéknek is szólnak:
„A saját tábor felé ez annyit jelent, hogy melózni kell. Minden mást félre kell tenni”
– írta.
Menczer Tamás ugyanakkor üzent az ellenzéknek és azoknak is, akik politikai győzelem után rendre közelednek a kormánypárthoz:
Egy biztos, minden győzelmünk után rengetegen megjelennek, és úgy emlékeznek, hogy mindig barátok voltunk. De a jövő áprilisi győzelem után nem lesz barátfelvétel. Ennyi.